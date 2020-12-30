Корупціонери, обережно: набув чинності закон, що відновлює повноваження НАЗК
Закон, що відновлює повноцінну діяльність НАЗК, набув чинності 30 грудня. Напередодні його опублікували в офіційному виданні "Голос України".
Зауважимо, що Володимир Зеленський підписав закон ще 25 грудня. Про це мовиться у картці закону на сайті Верховної Ради.
Важливо НАЗК зможе складати адмінпротоколи проти суддів-корупціонерів: Зеленський підписав закон
Парламентарі 15 грудня проголосували за законопроєкти № 4470 та 4471. Вони покликані відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
Чому це важливо
27 жовтня Конституційний Суд ухвалив скандальне рішення про скасування покарання за брехню у декралації. Цим рішенням КСУ фактично позбавив НАЗК більшості повноважень. А діяльність НАЗК, яке мало б щоденно перевіряти сотні декларацій та виявляти корупціонерів, заблоковано. Тоді десятки кримінальних справ щодо дуже гучних прізвищ закрили.
Через це в Україні утворилася конституційна криза. На ситуацію одразу відреагували в ЄС. Там заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.
Що передбачає закон
- Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли через скандальне рішення КСУ від 27 жовтня, та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції.
- Закон також встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, які спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб.
- Закон передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
- Крім того, встановлені особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя суддів, а також забезпечено правове регулювання щодо відповідальності за корупційні правопорушення.
Поділитися новиною