Закон, що відновлює повноцінну діяльність НАЗК, набув чинності 30 грудня. Напередодні його опублікували в офіційному виданні "Голос України".

Зауважимо, що Володимир Зеленський підписав закон ще 25 грудня. Про це мовиться у картці закону на сайті Верховної Ради.

Важливо НАЗК зможе складати адмінпротоколи проти суддів-корупціонерів: Зеленський підписав закон

Парламентарі 15 грудня проголосували за законопроєкти № 4470 та 4471. Вони покликані відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Чому це важливо

27 жовтня Конституційний Суд ухвалив скандальне рішення про скасування покарання за брехню у декралації. Цим рішенням КСУ фактично позбавив НАЗК більшості повноважень. А діяльність НАЗК, яке мало б щоденно перевіряти сотні декларацій та виявляти корупціонерів, заблоковано. Тоді десятки кримінальних справ щодо дуже гучних прізвищ закрили.

Через це в Україні утворилася конституційна криза. На ситуацію одразу відреагували в ЄС. Там заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.

Що передбачає закон

Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли через скандальне рішення КСУ від 27 жовтня, та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції.

що виникли через скандальне рішення КСУ від 27 жовтня, та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції. Закон також встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, які спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб.

Закон передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Крім того, встановлені особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя суддів, а також забезпечено правове регулювання щодо відповідальності за корупційні правопорушення.



КСУ скасував е-декларації / Інфографіка 24 каналу