Системне втручання: НАБУ "наїхало" на Печерський райсуд Києва

Джерело:Пресслужба НАБУ
У Національному антикорупційному бюро заявляють, що Печерський райсуд виходить за межі своїх повноважень. У відомстві нагадали нещодавні гучні справи, куди вплутувався цей суд.
У НАБУ підкреслили системність у втручанні в роботу антикорупційних органів і насторожилися цьому. При цьому зазначили: "не ввважають", що це роблять на користь викритих чиновників.
Нещодавно Ситник попередив, що Печерський райсуд може забрати у НАБУ справу "Приватбанку"
Не думаємо, що судді Печерського райсуду столиці такі рішення ухвалюють в інтересах осіб, викритих на топкорупції. Однак, насторожує системність в ухваленні подібних рішень у таких резонансних справах,
– написали в НАБУ.
"Рішення необґрунтоване, ухвалене з порушенням підсудності. НАБУ і САП його оскаржили, подавши 18 лютого апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, – як того вимагає закон", – дає характеристику НАБУ.
Надалі НАБУ пригадує такі резонансні справи:
Вирішення таких питань виходить за межі компетенції Печерського райсуду, пишуть у НАБУ. Такі виключні повноваження щодо ухвалення рішень має лише Вищий антикорупційний суд.Додамо. 30 грудня 2020 року той же Печерський райсуд зобов'язав змінити підслідність у справі про рекордний хабар ексміністра екології Миколи Злочевського на 6 мільйонів доларів. У такий спосіб її забрали у НАБУ й САП, що вели справу з самого початку.