Системне втручання: НАБУ "наїхало" на Печерський райсуд Києва

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що Печерський райсуд виходить за межі своїх повноважень. У відомстві нагадали нещодавні гучні справи, куди вплутувався цей суд.

У НАБУ підкреслили системність у втручанні в роботу антикорупційних органів і насторожилися цьому. При цьому зазначили: "не ввважають", що це роблять на користь викритих чиновників.

Нещодавно Ситник попередив, що Печерський райсуд може забрати у НАБУ справу "Приватбанку"

Не думаємо, що судді Печерського райсуду столиці такі рішення ухвалюють в інтересах осіб, викритих на топкорупції. Однак, насторожує системність в ухваленні подібних рішень у таких резонансних справах,

– написали в НАБУ.

Справи, про які нагадало НАБУ

10 лютого Печерський райсуд ухвалив рішення, за яким Генеральний прокурор має забрати в НАБУ справу про розкрадання газу у "Нафтогаз України". Відтак справу про корупцію на 729,8 мільйонів гривень мають передати іншому органу досудового розслідування.

"Рішення необґрунтоване, ухвалене з порушенням підсудності. НАБУ і САП його оскаржили, подавши 18 лютого апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, – як того вимагає закон", – дає характеристику НАБУ.

Надалі НАБУ пригадує такі резонансні справи:

VAB Банку,

заступника голови Офісу Президента Олега Татарова

голови Окружного адміністративного суду м. Києва. Павла Вовка

Вирішення таких питань виходить за межі компетенції Печерського райсуду, пишуть у НАБУ. Такі виключні повноваження щодо ухвалення рішень має лише Вищий антикорупційний суд.