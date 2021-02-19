Системне втручання: НАБУ "наїхало" на Печерський райсуд Києва
У Національному антикорупційному бюро заявляють, що Печерський райсуд виходить за межі своїх повноважень. У відомстві нагадали нещодавні гучні справи, куди вплутувався цей суд.
Джерело:Пресслужба НАБУ
У НАБУ підкреслили системність у втручанні в роботу антикорупційних органів і насторожилися цьому. При цьому зазначили: "не ввважають", що це роблять на користь викритих чиновників.
Нещодавно Ситник попередив, що Печерський райсуд може забрати у НАБУ справу "Приватбанку"
Не думаємо, що судді Печерського райсуду столиці такі рішення ухвалюють в інтересах осіб, викритих на топкорупції. Однак, насторожує системність в ухваленні подібних рішень у таких резонансних справах,
– написали в НАБУ.
Справи, про які нагадало НАБУ
- 10 лютого Печерський райсуд ухвалив рішення, за яким Генеральний прокурор має забрати в НАБУ справу про розкрадання газу у "Нафтогаз України". Відтак справу про корупцію на 729,8 мільйонів гривень мають передати іншому органу досудового розслідування.
"Рішення необґрунтоване, ухвалене з порушенням підсудності. НАБУ і САП його оскаржили, подавши 18 лютого апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, – як того вимагає закон", – дає характеристику НАБУ.
Надалі НАБУ пригадує такі резонансні справи:
- VAB Банку,
- заступника голови Офісу Президента Олега Татарова
- голови Окружного адміністративного суду м. Києва. Павла Вовка
Вирішення таких питань виходить за межі компетенції Печерського райсуду, пишуть у НАБУ. Такі виключні повноваження щодо ухвалення рішень має лише Вищий антикорупційний суд.
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