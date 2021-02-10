Знову миші з'їли: НАБУ з'ясувало, куди поділись мільйони гривень через розкрадання зернових
У НАБУ знов запобігли розтраті на державному підприємстві "Охтирський КХП", що входить до складу Державного агентства резерву України на Сумщині. Детективи НАБУ виявили інше необліковане зерно.
Джерело:НАБУ
Сталося це під час розслідування справи про розкрадання зерна у грудні 2020 року.
Важливо На ревізії Держрезерву виявили тотальне розкрадання та мільйонні збитки, – Мінекономіки
Деталі справи
Відомо, що детективи проводили огляд і виявили інше необліковане зерно.
Проте через протидію тодішнього керівництва філії точну вагу зерна встановити не вдалось. Лише після зміни керівництва ДП "Охтирський КХП" і філії та за сприяння нових керівників слідство з'ясувало, що загальна вага необлікованих зернових перевищує 800 тонн, а її вартість сягає 6 мільйонів гривень,
– мовиться у повідомленні.
У відомстві додали, що розслідування триває.
Що було раніше
- Аудит Мінекономіки виявив нестачу зерна на одному з підприємств Держрезерву на 27,9 мільйона гривень.
- Така вартість зерна зазначена в облікових цінах на момент його закладки. Тобто, зараз сума збитків може бути в декілька разів більшою.
- У червні 2020 року радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол повідомив, що за результатами аудиту Державного резерву в Чорткові, що на Тернопільщині, виявили нестачу майже 2 700 вагонів зерна.
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