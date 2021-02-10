У НАБУ знов запобігли розтраті на державному підприємстві "Охтирський КХП", що входить до складу Державного агентства резерву України на Сумщині. Детективи НАБУ виявили інше необліковане зерно.

Сталося це під час розслідування справи про розкрадання зерна у грудні 2020 року.

Важливо На ревізії Держрезерву виявили тотальне розкрадання та мільйонні збитки, – Мінекономіки

Деталі справи

Відомо, що детективи проводили огляд і виявили інше необліковане зерно.

Проте через протидію тодішнього керівництва філії точну вагу зерна встановити не вдалось. Лише після зміни керівництва ДП "Охтирський КХП" і філії та за сприяння нових керівників слідство з'ясувало, що загальна вага необлікованих зернових перевищує 800 тонн, а її вартість сягає 6 мільйонів гривень,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві додали, що розслідування триває.

Що було раніше