НАБУ вимагає повернути їм справу Татарова: деталі
НАБУ 8 лютого втретє офіційно повідомило Офіс генпрокурора, що саме їхні детективи мають розслідувати справу Олега Татарова.
Джерело:Фейсбук НАБУ
Офіційне звернення до Офісу генпрокурора Національне антикорупційне бюро направило спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.
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Що кажуть у НАБУ
- Досудове розслідування у межах певного кримінального провадження здійснює той орган, до підслідності якого належить вчинене порушення.
- Татарова підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії. Це правопорушення є підслідним НАБУ. Отже, досудове розслідування мають проводити саме у НАБУ.
- Це звернення до у Офісу генпрокурора – вже третє. Минулі датують 28 січня 2020 року та 5 лютого 2021 року.
Звернення НАБУ до Офісу генпрокурора / фейсбук-сторінка НАБУ
Звернення НАБУ до Офісу генпрокурора / фейсбук-сторінка НАБУ
Справа Татарова: що відомо
- Олег Татаров – заступник глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
- Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов'язаної із розкраданням квартир Нацгвардії. Мовиться про понад 80 мільйонів гривень.
- 18 грудня Татарову повідомили про підозру.
- Однак вже 22 грудня Офіс генпрокурора забрав справу Олега Татарова з НАБУ та передав до СБУ. Через це посадовцю не змогли обрати запобіжний захід.
- Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Татаров подовжує виконувати свої обов'язки в Офісі Президента. Окрім того, посадовець був на святкуванні Дня народження президента Володимира Зеленського.
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