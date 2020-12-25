Виконувач обов'язки голови САП Максим Грищук заявив, що НАБУ відкрило кримінальну справу проти генпрокурорки Ірини Венедіктової. Мовиться про можливе незаконне втручання чиновниці у справу про ймовірне хабарництво Олега Татарова.

3 грудня в ЄРДР внесли провадження "щодо втручання в роботу правоохоронних органів". Про це Грищук розповів в ефірі програми "Громадського".

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Деталі справи

Справа стосується рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі заступника керівника Офісу Президента Татарова. Чиновниця зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру.

Через це нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу і про підозру заступнику глави ОП повідомили вже 18 грудня.

За словами Грищука, коли прокурор з колишньої групи вже був у суді і мав клопотати про запобіжний захід для Татарова, у САП дізнались, що групу прокурорів змінили.

Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це була свідома дія. Ми витребували матеріали і надали вказівки детективам (що змінити у справі – 24 канал). У них на це пішло десь 2 тижні,

– сказав Грищук.

Тоді, 2 грудня, Національне антикорупційне бюро звинуватило Венедіктову у перешкоджанні у справі Татарова. Зокрема, Бюро вказало, що генпрокурорка не мала права змінювати групу прокурорів. До речі, Грищук також не зміг підтвердити, що чиновниця діяла законно.

Зверніть увагу! 24 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарову з НАБУ до Служби безпеки України. У Бюро назвали зміну підслідності "безпрецедентним в історії України втручанням у розслідування".