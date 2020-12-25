НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової у справу Татарова, – САП
Виконувач обов'язки голови САП Максим Грищук заявив, що НАБУ відкрило кримінальну справу проти генпрокурорки Ірини Венедіктової. Мовиться про можливе незаконне втручання чиновниці у справу про ймовірне хабарництво Олега Татарова.
3 грудня в ЄРДР внесли провадження "щодо втручання в роботу правоохоронних органів". Про це Грищук розповів в ефірі програми "Громадського".
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Деталі справи
Справа стосується рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі заступника керівника Офісу Президента Татарова. Чиновниця зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру.
Через це нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу і про підозру заступнику глави ОП повідомили вже 18 грудня.
За словами Грищука, коли прокурор з колишньої групи вже був у суді і мав клопотати про запобіжний захід для Татарова, у САП дізнались, що групу прокурорів змінили.
Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це була свідома дія. Ми витребували матеріали і надали вказівки детективам (що змінити у справі – 24 канал). У них на це пішло десь 2 тижні,
– сказав Грищук.
Тоді, 2 грудня, Національне антикорупційне бюро звинуватило Венедіктову у перешкоджанні у справі Татарова. Зокрема, Бюро вказало, що генпрокурорка не мала права змінювати групу прокурорів. До речі, Грищук також не зміг підтвердити, що чиновниця діяла законно.
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