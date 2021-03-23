НАБУ відкрило провадження щодо голови Верховного Суду Данішевської

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо голови Верховного Суду Валентини Данішевської. Наразі відомство не називає жодних деталей.

Про це виданню повідомили у відповідь на запит. Однак у Бюро не надали деталей, за якою статтею чи статтями відкрите провадження.

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Провадження щодо Данішевської

Відомство відкрило провадження щодо голови Верховного Суду України Данішевської.

НАБУ на виконання ухвали ВАКС внесло відомості до ЄРДР. Однак, у зв'язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування, надати інші запитувані відомості не є можливим,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 лютого ЗМІ поширили інформацію, що до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга на бездіяльність НАБУ.

Про що йшлося у цій скарзі

У ній заявник вказав, що подав заяву про вчинення головою ліквідаційної комісії Верховного Суду за сприяння його голови, а також виконувача обов'язків голови Державної судової адміністрації, кримінальних злочинів за кількома статтями.

Зокрема, вони стосувалися

безпідставної невиплати заробітної плати;

розтрати бюджетних грошей на незаконне утримання ліквідаційної комісії ВСУ;

привласнення чи розтрати чужого майна, скоєні повторно;

зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки.

8 лютого ВАКС зобов'язав НАБУ почати розслідування за цими фактами.