НАБУ відкрило провадження щодо голови Верховного Суду Данішевської

Джерело:"Радіо Свобода"
Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо голови Верховного Суду Валентини Данішевської. Наразі відомство не називає жодних деталей.
Про це виданню повідомили у відповідь на запит. Однак у Бюро не надали деталей, за якою статтею чи статтями відкрите провадження.
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Відомство відкрило провадження щодо голови Верховного Суду України Данішевської.
НАБУ на виконання ухвали ВАКС внесло відомості до ЄРДР. Однак, у зв'язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування, надати інші запитувані відомості не є можливим,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 лютого ЗМІ поширили інформацію, що до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга на бездіяльність НАБУ.
У ній заявник вказав, що подав заяву про вчинення головою ліквідаційної комісії Верховного Суду за сприяння його голови, а також виконувача обов'язків голови Державної судової адміністрації, кримінальних злочинів за кількома статтями.
Зокрема, вони стосувалися
8 лютого ВАКС зобов'язав НАБУ почати розслідування за цими фактами.