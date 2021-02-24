Націоналізація "Самара-Західний напрямок": НАБУ і СБУ почали повернення у держвласність

Джерело:Інтерфакс-Україна
Процедуру повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" вже почали. Націоналізацію проводить Національне антикорупційне бюро розслідувань та Служба безпеки України.
За інформацією видання, процес націоналізації частини нафтопродуктопроводу розпочали в середу, 24 лютого. Про це їм повідомили джерела у правоохоронних органах.
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У "Слузі народу" вважають повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" питанням і національної, і енергетичної безпеки України.
За словами нардепа Олександра Корнієнка, коли до 10 – 20% поставки дизельного палива контролюється приватною групою людей, а відповідно до закону, це повинно бути в державній власності, то "дуже добре, що РНБО таке рішення ухвалила".