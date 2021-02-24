Націоналізація "Самара-Західний напрямок": НАБУ і СБУ почали повернення у держвласність

Процедуру повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" вже почали. Націоналізацію проводить Національне антикорупційне бюро розслідувань та Служба безпеки України.

За інформацією видання, процес націоналізації частини нафтопродуктопроводу розпочали в середу, 24 лютого. Про це їм повідомили джерела у правоохоронних органах.

До теми Ціна питання – 200 мільйонів гривень: "Нафтогаз" готовий взяти на зберігання "трубу Медведчука"

Націоналізація "Самара-Західний напрямок"

У "Слузі народу" вважають повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" питанням і національної, і енергетичної безпеки України.

Що таке "ПрикарпатЗахідтранс"? Ця компанія є оператором трубопроводу "Самара – Західний напрямок". Він проходить територією Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей України і призначений для транспортування дизельного палива виробництва російських НПЗ у напрямку Угорщини.

За словами нардепа Олександра Корнієнка, коли до 10 – 20% поставки дизельного палива контролюється приватною групою людей, а відповідно до закону, це повинно бути в державній власності, то "дуже добре, що РНБО таке рішення ухвалила".

Рішення РНБО щодо нафтопроводу: що відомо