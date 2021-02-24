Націоналізація "Самара-Західний напрямок": НАБУ і СБУ почали повернення у держвласність
Процедуру повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" вже почали. Націоналізацію проводить Національне антикорупційне бюро розслідувань та Служба безпеки України.
Джерело:Інтерфакс-Україна
За інформацією видання, процес націоналізації частини нафтопродуктопроводу розпочали в середу, 24 лютого. Про це їм повідомили джерела у правоохоронних органах.
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Націоналізація "Самара-Західний напрямок"
У "Слузі народу" вважають повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" питанням і національної, і енергетичної безпеки України.
Що таке "ПрикарпатЗахідтранс"?Ця компанія є оператором трубопроводу "Самара – Західний напрямок". Він проходить територією Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей України і призначений для транспортування дизельного палива виробництва російських НПЗ у напрямку Угорщини.
За словами нардепа Олександра Корнієнка, коли до 10 – 20% поставки дизельного палива контролюється приватною групою людей, а відповідно до закону, це повинно бути в державній власності, то "дуже добре, що РНБО таке рішення ухвалила".
Рішення РНБО щодо нафтопроводу: що відомо
- Рада нацбезпеки і оборони України на засіданні 19 лютого дала завдання правоохоронним органам завдання з'ясувати, як частина державних нафтопродуктопроводів опинилася в руках 2 власників з іноземною реєстрацією.
- Мовиться про компанію "Прикарпатзахідтранс", яка експлуатує ділянку "Самара – Західний напрямок", привласнену оточенням Віктора Медведчука, та "Грозний – Армавір – Трудова".
- Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО.
- Попри рішення Ради, заборонений нафтопродуктопровід продовжує працювати на Житомирщині.
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