Хабар у 1,5 мільйона гривень: податківець зі спільником підуть під суд

Джерело:НАБУ
НАБУ завершило розслідування у справі про хабарництво податківця та його спільника. Вони вимагали 1,5 мільйона гривень від підприємця за сприяння у закритті кримінального провадження.
Посадовець ДФС вимагав півтора мільйона гривень від засновника приватної компанії за "позитивне" ухвалення рішення у кримінальному провадженні, в якому він фігурував.
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За це правопорушення зловмисникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.