НАБУ завершило розслідування у справі про хабарництво податківця та його спільника. Вони вимагали 1,5 мільйона гривень від підприємця за сприяння у закритті кримінального провадження.

Посадовець ДФС вимагав півтора мільйона гривень від засновника приватної компанії за "позитивне" ухвалення рішення у кримінальному провадженні, в якому він фігурував.

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Деталі справи

Працівник податкової отримав хабар у 50 тисяч доларів через адвоката-посередника. Його викрили під час отримання коштів у квітні 2020 року. Наступного дня йому та його посереднику оголосили про підозру.

Розслідування в цій справі тривало понад пів року. Наприкінці грудня детективи НАБУ завершили слідство.

У Національному антикорупційному бюро вже сформували обвинувачення та направили на розгляд до суду.

Дії підозрюваних кваліфіковані як отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

Сума хабаря у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

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Що загрожує зловмисникам

За це правопорушення зловмисникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.