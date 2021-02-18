Хабар у 1,5 мільйона гривень: податківець зі спільником підуть під суд
НАБУ завершило розслідування у справі про хабарництво податківця та його спільника. Вони вимагали 1,5 мільйона гривень від підприємця за сприяння у закритті кримінального провадження.
Джерело:НАБУ
Посадовець ДФС вимагав півтора мільйона гривень від засновника приватної компанії за "позитивне" ухвалення рішення у кримінальному провадженні, в якому він фігурував.
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Деталі справи
- Працівник податкової отримав хабар у 50 тисяч доларів через адвоката-посередника. Його викрили під час отримання коштів у квітні 2020 року. Наступного дня йому та його посереднику оголосили про підозру.
- Розслідування в цій справі тривало понад пів року. Наприкінці грудня детективи НАБУ завершили слідство.
- У Національному антикорупційному бюро вже сформували обвинувачення та направили на розгляд до суду.
- Дії підозрюваних кваліфіковані як отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.
- Сума хабаря у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
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Що загрожує зловмисникам
За це правопорушення зловмисникам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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