Розмір збитків, відшкодованих у кримінальних провадженнях, як розслідують Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, у 2020 році перевищив 1,14 мільярда гривень. Водночас загальний фінансовий ефект від діяльності антикорупційних відомств сягає 1,93 мільярда гривень.

Крім безпосереднього відшкодування, він полягає у запобіганні вчиненню корупційних злочинів, стягненні застав підозрюваних, які порушили покладені на них обов'язки, та інших перерахуваннях до бюджету.

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Відшкодування завданої школи

Є низка випадків, коли учасники злочинів на держпідприємствах відшкодовують завдану шкоду добровільно ще на етапі досудового розслідування. У ІІ півріччі 2020 року їхня сума становила понад 370 мільйонів гривень.

Зокрема, 750 тисяч гривень відшкодували Бердянській філії ДП "Адміністрація морських портів України". Це – частина грошей, які компасні незаконно сплатила за непоставлене устаткування.

Протягом пів року 50 мільйонів гривень відшкодував екснардеп, якого слідство вважає організатором схеми з заволодіння майном Нацгвардії на 81,64 мільйона гривень.

Майже 1 мільйон гривень повернув колишній виконувач обов'язків гендиректора ДП "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр". Ці гроші він незаконно розтратив, виплативши премії частині співробітників.

Запобігання розкраданню майна держави

Це – пріоритетний напрямок у роботі детективів та прокурорів.

Вдалося запобігти безоплатному вивезенню 1 845 тонн рутилового концентрату вартістю 52 мільйонів гривень з АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". НАБУ і САП ініціювали накладення арешту на сировину в межах досудового розслідування.

Загалом у 2020 році антикорупційні органи запобігли розкраданню ресурсів на державних підприємствах на понад 800 мільйонів гривень.

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Іноді слідчі дії сприяють поверненню грошей

Так відбулося у розслідуванні фактів зловживань із продукцією АТ "Укрнафта", якій лише за 2020 рік повернули 895 мільйонів гривень боргу, із них у ІІ півріччі — 290 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! НАБУ та САП розпочали розслідування у 386 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 76 людям, скерували до суду 35 обвинувальних актів щодо 56 осіб, домоглися відшкодування понад 370 мільйонів гривень.



Фінансовий ефект діяльності НАБУ та СПА / Інфографіка НАБУ