Детективи НАБУ проводять обшуки в кабінетах та будинках одеських чиновників. Наразі відомо про трьох посадовців, які своїми діями зацікавили слідчих Бюро.

Мовиться про віцемерів Павла Вугельмана і Світлани Бедреги, а також начальника Державного архітектурно-будівельного контролю Олександра Авдєєва.

Читайте також В Одесі моряки протестують проти корупції: перекрили київську трасу – фото

Деталі щодо кримінальних проваджень проти цих посадовців наразі невідомі.

Один з очільників, до якого приходили працівники НАБУ, начальник муніципального ДАБК Авдєєв повідомив у ЗМІ, що незадекларованого житла не має:

Сьогодні до мене додому прийшли щодо придбання апартаментів моєю сестрою ще у 2014 році, коли навіть не працював в ДАБК. Крім того, вони розташовуються в будівлі, що належить до класу наслідків СС3, який нам так і не передали. Так що, вибачте, сенсації не буде,

– заявив він.

У НАБУ продовжують слідчі дії.

Що відомо про попередні обшуки в одеській мерії