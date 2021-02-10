НАБУ проводить обшуки в "Енергоатомі": причина

Джерело:24 канал
Детективи НАБУ 10 лютого влаштували обшук в НАЕК "Енергоатом". Це підтвердив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
Відомо, що обшук пов'язаний зі справою про продаж електроенергії.
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Артем Ситник зазначив, що обшуки НАБУ санкціоновані Вищим антикорупційним судом. Водночас він додав, що справа стосується продажу електроенергії низці комерційних структур.
Раніше народний депутат Гео Лерос у фейсбуці заявив, що детективи НАБУ навідалися в головний офіс держпідприємства "Енергоатом". За його словами, це пов'язано зі справою про продаж компанією електроенергії за низькою ціною в грудні 2020 року.
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