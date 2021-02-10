Детективи НАБУ 10 лютого влаштували обшук в НАЕК "Енергоатом". Це підтвердив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Відомо, що обшук пов'язаний зі справою про продаж електроенергії.

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Артем Ситник зазначив, що обшуки НАБУ санкціоновані Вищим антикорупційним судом. Водночас він додав, що справа стосується продажу електроенергії низці комерційних структур.

Що відомо про обшуки в "Енергоатомі"

Раніше народний депутат Гео Лерос у фейсбуці заявив, що детективи НАБУ навідалися в головний офіс держпідприємства "Енергоатом". За його словами, це пов'язано зі справою про продаж компанією електроенергії за низькою ціною в грудні 2020 року.

Деталі справи

"Енергоатом" нібито продав електроенергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а ті вже реалізували її кінцевим споживачам у рази дорожче .

трейдерам олігархів, а ті вже реалізували її кінцевим споживачам . Це, за попередніми підрахунками, могло призвести до збитків підприємства у майже 2,4 мільярда гривень.

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