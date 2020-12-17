Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуком до приміщення Міністерства культури та інформаційної політики. А саме у Директорат культурної спадщини та музеїв. Ця подія трапилася 17 грудня.

Обшуки з боку НАБУ в Мінкульті: перші деталі

Кримінальна справа, в межах якої відбуваються слідчі дії, стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році. Про це Міністерство культури повідомило на своєму офіційному сайті.

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У відомстві зауважили, що в 2019 році Міністерства культури та інформаційної політики ще не було створено.

Міністерство є готовим максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з’ясовувати усі обставини, щоб законність перемогла,

– констатували в Мінкульті.

У НАБУ поки публічно не коментували деталі цієї справи. Журналісти 24 каналу намагаються взяти коментар у представників Бюро. Як тільки ми щось дізнаємося – обов'язково Вас повідомимо.