У НАБУ показали, як Вовк ухиляється від приводу в суд: відео

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк продовжує ухилятись від приводу в суд. Детективи Національного антикорупційного бюро приходили в ОАСК 8 та 16 лютого, однак застати Вовка не вдалось.

В НАБУ запевняють, що судді вжили всіх заходів, аби детективи не потрапили до ОАСК.

До теми Невловимий Вовк: голову Окружного адмінсуду знову не доставили у ВАКС

Зауважили, що ухвала не надає права затримувати підозрюваного або проникати до його житла чи іншого володіння. Детективам постійно кажуть, що Вовк у відпустці, а також у суді змінили пропускний режим. Відтепер потрапити на другий поверх, де розташоване робоче місце підозрюваного, можна лише за дозволом.

Детективи зазначили, що наразі утримуються від силового проникнення до суду. У НАБУ додали, що сам ВОВК у соцмережах публікує неправдиві заяви та звинувачення на адресу НАБУ.

У НАБУ звинуватили Венедіктову у бездіяльності

У повідомленні мовиться, що цю ситуацію може вирішити лише генпрокурорка.

Бездіяльність (генпрокурорки – 24 канал) позбавляє слідство можливості використати передбачені законодавством процедури для досягнення завдань кримінального провадження,

– наголосили в НАБУ.

Стверджують, що з липня 2020 року детективи НАБУ тричі ініціювали перед генпрокуроркою клопотання про надання дозволу на затримання глави ОАСК. Однак в Офісі генпрокурора досі цього не зробили.

Детективи намагались застави Вовка, дивіться відео:

Справа Вовка: що відомо