У НАБУ показали, як Вовк ухиляється від приводу в суд: відео
Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк продовжує ухилятись від приводу в суд. Детективи Національного антикорупційного бюро приходили в ОАСК 8 та 16 лютого, однак застати Вовка не вдалось.
Джерело:НАБУ
В НАБУ запевняють, що судді вжили всіх заходів, аби детективи не потрапили до ОАСК.
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Зауважили, що ухвала не надає права затримувати підозрюваного або проникати до його житла чи іншого володіння. Детективам постійно кажуть, що Вовк у відпустці, а також у суді змінили пропускний режим. Відтепер потрапити на другий поверх, де розташоване робоче місце підозрюваного, можна лише за дозволом.
Детективи зазначили, що наразі утримуються від силового проникнення до суду. У НАБУ додали, що сам ВОВК у соцмережах публікує неправдиві заяви та звинувачення на адресу НАБУ.
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У повідомленні мовиться, що цю ситуацію може вирішити лише генпрокурорка.
Бездіяльність (генпрокурорки – 24 канал) позбавляє слідство можливості використати передбачені законодавством процедури для досягнення завдань кримінального провадження,
– наголосили в НАБУ.
Стверджують, що з липня 2020 року детективи НАБУ тричі ініціювали перед генпрокуроркою клопотання про надання дозволу на затримання глави ОАСК. Однак в Офісі генпрокурора досі цього не зробили.
Детективи намагались застави Вовка, дивіться відео:
Справа Вовка: що відомо
- Вовка та суддів Окружного суду підозрюють у спробі узурпації влади. За інформацією слідства, вони могли ухвалювати рішення на користь певних політиків та представників бізнесу.
- "Плівки", що свідчать про це, оприлюднили в Антикорупційному бюро.
- ВАКС вже двічі дозволив примусово доставити Вовка на засідання.
- Сам Вовк в суд не з'являється та каже, що навіть не є підозрюваним.
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