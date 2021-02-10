Грищук заявив, що НАБУ почало розслідування про закупівлю вакцини: до чого тут Степанов

Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу. Справу відкрили у лютому 2021 року.

Про це заявив виконувач обов'язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

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НАБУ дійсно почало розслідування щодо закупівлі вакцини,

– сказав Грищук.

Щоправда, деталей розслідування та прізвищ, які у ньому фігурують, Грищук не назвав.

Однак запитання журналістки стосувалось зловживання службовим становищем міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Зокрема, через нібито заблоковані ним угоди про закупівлю вакцин на користь компанії "Лекхім" та вакцини Sinovac.

За інформацією Ради громадського контролю НАБУ, розслідування почали саме через зловживання при закупівлі вакцини Sinovac.

"Попередня правова кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки", – наголосили в РГК.



НАБУ відкрило справу / Фото РГК

Що цьому передувало