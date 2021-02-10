Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу. Справу відкрили у лютому 2021 року.

Про це заявив виконувач обов'язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

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НАБУ дійсно почало розслідування щодо закупівлі вакцини,

– сказав Грищук.

Щоправда, деталей розслідування та прізвищ, які у ньому фігурують, Грищук не назвав.

Однак запитання журналістки стосувалось зловживання службовим становищем міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Зокрема, через нібито заблоковані ним угоди про закупівлю вакцин на користь компанії "Лекхім" та вакцини Sinovac.

Що цьому передувало

Раніше українська компанія "Лекхім" уклала контракт з Sinovac Biotech. Вакцину мають доставити вже в лютому. Однак у ЗМІ контракт назвали сумнівним.

Степанов заявив, що закупівля через посередника – це було вимога Sinovac.

Однак розслідувачі Chas News зателефонували китайцям у Sinovac, які заявили, що компанія, не може продавати вакцину приватним компаніям і співпрацює лише з урядами країн.

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