16,76 мільйонів гривень: НАБУ похвалилося корупційними рекордами 2020 року

25 лютого 2021 , 18:19
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Джерело:

Телеграм НАБУ

Рекордну кількість викриттів хабарництва зареєстрували у НАБУ в 2020 році. Розслідувачі 28 разів ловили корупціонерів в момент отримання грошей. Загалом за рік службовці намагалися отримати 16,76 мільйонів гривень.

В Національному антикорупційному бюро за 2020 рік оголосили 201 підозру та відкрили 792 кримінальних провадження.

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Найрезонансніші справи 2020 року:

Відеозвіт Національного антикорупційного бюро України за друге півріччя 2020 року дивіться тут: