16,76 мільйонів гривень: НАБУ похвалилося корупційними рекордами 2020 року

18:19

Рекордну кількість викриттів хабарництва зареєстрували у НАБУ в 2020 році. Розслідувачі 28 разів ловили корупціонерів в момент отримання грошей. Загалом за рік службовці намагалися отримати 16,76 мільйонів гривень.