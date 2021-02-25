16,76 мільйонів гривень: НАБУ похвалилося корупційними рекордами 2020 року

Джерело:Телеграм НАБУ
Рекордну кількість викриттів хабарництва зареєстрували у НАБУ в 2020 році. Розслідувачі 28 разів ловили корупціонерів в момент отримання грошей. Загалом за рік службовці намагалися отримати 16,76 мільйонів гривень.
В Національному антикорупційному бюро за 2020 рік оголосили 201 підозру та відкрили 792 кримінальних провадження.
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Відеозвіт Національного антикорупційного бюро України за друге півріччя 2020 року дивіться тут: