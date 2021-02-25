Рекордну кількість викриттів хабарництва зареєстрували у НАБУ в 2020 році. Розслідувачі 28 разів ловили корупціонерів в момент отримання грошей. Загалом за рік службовці намагалися отримати 16,76 мільйонів гривень.

В Національному антикорупційному бюро за 2020 рік оголосили 201 підозру та відкрили 792 кримінальних провадження. До теми Антикорупційний суд арештував "трубу Медведчука" Найрезонансніші справи 2020 року: Двічі зловмисники намагалися вручити хабаря у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра екології часів Януковича – Злочевського. Одна зі спроб закінчилася передачею певної суми. На ній спіймали правопорушників.

НАБУ розслідували багатомільйонні оборудки у "Нафтогазі": 729 мільйонів гривень збитків підприємству завдали колишні директори ТзОВ "Енергія – Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія – Новояворівськ".

У липні 2020 року НАБУ разом із САП викрили злочинну групу, якою керував ексочільник "Укравтодору" Славомір Новак. Він одержував близько 300 тисяч євро неправомірної вигоди разом з чотирма спільниками.

Антикорупційне бюро тричі викривало спроби підкупу фонду Держмайна.

Замах на заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" при організації сервісу з продажу квитків. Розслідувачам вдалось попередити 10,4 мільйона гривень збитків. Відеозвіт Національного антикорупційного бюро України за друге півріччя 2020 року дивіться тут: