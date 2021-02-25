16,76 мільйонів гривень: НАБУ похвалилося корупційними рекордами 2020 року
Рекордну кількість викриттів хабарництва зареєстрували у НАБУ в 2020 році. Розслідувачі 28 разів ловили корупціонерів в момент отримання грошей. Загалом за рік службовці намагалися отримати 16,76 мільйонів гривень.
Джерело:Телеграм НАБУ
В Національному антикорупційному бюро за 2020 рік оголосили 201 підозру та відкрили 792 кримінальних провадження.
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Найрезонансніші справи 2020 року:
- Двічі зловмисники намагалися вручити хабаря у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра екології часів Януковича – Злочевського. Одна зі спроб закінчилася передачею певної суми. На ній спіймали правопорушників.
- НАБУ розслідували багатомільйонні оборудки у "Нафтогазі": 729 мільйонів гривень збитків підприємству завдали колишні директори ТзОВ "Енергія – Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія – Новояворівськ".
- У липні 2020 року НАБУ разом із САП викрили злочинну групу, якою керував ексочільник "Укравтодору" Славомір Новак. Він одержував близько 300 тисяч євро неправомірної вигоди разом з чотирма спільниками.
- Антикорупційне бюро тричі викривало спроби підкупу фонду Держмайна.
- Замах на заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" при організації сервісу з продажу квитків. Розслідувачам вдалось попередити 10,4 мільйона гривень збитків.
Відеозвіт Національного антикорупційного бюро України за друге півріччя 2020 року дивіться тут:
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