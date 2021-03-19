НАБУ перевіряє Льовочкіних через купівлю земель на Закарпатті під "Олімпійську надію", – Схеми

Джерело:"Схеми"
НАБУ перевіряє нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" Юлію та Сергія Льовочкіних на причетність до розкрадання коштів Держінвестпроекту. Йдеться про будівництво "Олімпійської надії" у Карпатах.
Раніше "Схеми" оприлюднили розслідування про ймовірну причетність Льовочкіних до скупки землі на Закарпатті під Олімпіаду. Нині НАБУ повідомило, що займається перевіркою цієї справи.
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Наразі ці землі арештовані в рамках розслідування НАБУ. Однак сам проєкт розморозили. Офіс президента Володимира Зеленського відновив цей проєкт, і Єрмак у липні 2020 року прозвітував про успішні перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером.
Той презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту в Боржаві.
Втім розслідувачі підкреслюють: саме на Ляйтнера оформлено компанію Teleferic, включно з періодом, коли її рахунками управляли з офісу Льовочкіної.
В Офісі Президента зазначили, що мовиться саме про залучення інвестицій, а не про проєкт державно-приватного партнерства.