НАБУ перевіряє нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" Юлію та Сергія Льовочкіних на причетність до розкрадання коштів Держінвестпроекту. Йдеться про будівництво "Олімпійської надії" у Карпатах.

Раніше "Схеми" оприлюднили розслідування про ймовірну причетність Льовочкіних до скупки землі на Закарпатті під Олімпіаду. Нині НАБУ повідомило, що займається перевіркою цієї справи.

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Роль Льовочкіних у купівлі земель під "Олімпійську надію Януковича"

Журналісти "Схем" проаналізували листування екскерівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва і особистих помічників та народних депутатів від "ОПЗЖ" Сергія та Юлії Льовочкіних.

Електронні листи, які охоплюють період з 2014 до 2016 років свідчать про те, що Ю лія Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH.

австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH. Це одна з компаній, через яку, за версією НАБУ, виводили кошти з бюджету. Їх призначали на реалізацію проєкту "Олімпійська надія", коли Держінвестпроектом керував Владислав Каськів .

. Проєкт так і не був реалізований, зокрема через те, що призначені на нього гроші, були виведені в офшори . Це і є предметом розслідування НАБУ щодо розкрадання та легалізації коштів.

. Це і є предметом розслідування НАБУ щодо розкрадання та легалізації коштів. Серед підозрюваних у справі – рідний та двоюрідний брати Владислава Каськіва, який у 2010-2014 роках очолював Держінвестпроєкт і був відповідальним за реалізацію "Олімпійської надії".

Проєкт відновили

Наразі ці землі арештовані в рамках розслідування НАБУ. Однак сам проєкт розморозили. Офіс президента Володимира Зеленського відновив цей проєкт, і Єрмак у липні 2020 року прозвітував про успішні перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером.

Той презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту в Боржаві.

Втім розслідувачі підкреслюють: саме на Ляйтнера оформлено компанію Teleferic, включно з періодом, коли її рахунками управляли з офісу Льовочкіної.

В Офісі Президента зазначили, що мовиться саме про залучення інвестицій, а не про проєкт державно-приватного партнерства.