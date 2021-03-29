НАБУ оголосило у розшук Дубілета – ексголову правління "Приватбанку"

Джерело:Укрінформ
НАБУ оголосило у розшук Олександра Дубілета, колишнього голову правління "Приватбанку". Він фігурує у справі про розтрату 8 мільярдів гривень фінансової установи.
Відповідну постанову виніс детектив НАБУ, цю інформацію оприлюднив Максим Грищук, в.о керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук,
– зазначив він.
Раніше НАБУ оголосило підозру колишнім високопосадовцям "Приватбанку" – Олександру Дубілету, а також його заступнику та керівнику міжбанківських операцій.