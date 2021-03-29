НАБУ оголосило у розшук Олександра Дубілета, колишнього голову правління "Приватбанку". Він фігурує у справі про розтрату 8 мільярдів гривень фінансової установи.

Відповідну постанову виніс детектив НАБУ, цю інформацію оприлюднив Максим Грищук, в.о керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До теми "Якщо вилучать комп, Наді треба летіти": як "Приватбанк" замітав сліди виведення мільярдів Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук,

– зазначив він. Раніше НАБУ оголосило підозру колишнім високопосадовцям "Приватбанку" – Олександру Дубілету, а також його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Коротко про справу розкрадання "Приватбанку" На думку слідства, Дубілет перед націоналізацією установи у грудні 2016 року спрямував до банку в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість 2 великих агрокомпаній.

Зробити все це планували за раніше виданими акредитивами – коштами "Приватбанку", які зберігалися на кореспондентському рахунку у цій установі

Детективи НАБУ переконані, що високопосадовці "Приватбанку" підробили банківські документи. А також внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, аби потім приховати цей злочин.