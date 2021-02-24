У Національному антикорупційному бюро заявили, що підозру Олегу Татарову оголосили згідно з процедурою. У відомстві звинуватили адвокатів заступника глави Офісу Президента у розповсюдженні недостовірної інформації.

У НАБУ наголосили, що повідомили про підозру Татарову у спосіб, передбачений КПК України. Усі процесуальні дії задокументовані і є в матеріалах кримінального провадження.

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Адвокати намагаються скасувати підозру

Адвокати заступника керівника Офісу Президента, намагаючись у будь-який спосіб скасувати підозру своєму підзахисному, розповсюджують недостовірну інформацію: нібито детективи НАБУ повідомили про підозру посадовцю в незаконний спосіб, залишивши документ за місцем роботи, а не проживання,

– зазначили у НАБУ.

У Національному антикорупційному бюро інформують, що, шукаючи Татарова 18 грудня 2020 року, використали усі можливості для законного повідомлення посадовцю про підозру.

Детективи відвідали місця офіційної реєстрації та проживання, однак так посадовця не застали. Вони залишили повідомлення про підозру у ЖЕКу та за місцем роботи.

Усі ці процесуальні дії задокументовані і є в матеріалах кримінального провадження. НАБУ та САП готові надати матеріали на розгляд Вищого антикорупційного суду.

Справа Татарова: що відомо