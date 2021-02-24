У НАБУ, попри заяви ОП, кажуть, що оголосили підозру Татарову правильно
У Національному антикорупційному бюро заявили, що підозру Олегу Татарову оголосили згідно з процедурою. У відомстві звинуватили адвокатів заступника глави Офісу Президента у розповсюдженні недостовірної інформації.
Джерело:пресслужба НАБУ
У НАБУ наголосили, що повідомили про підозру Татарову у спосіб, передбачений КПК України. Усі процесуальні дії задокументовані і є в матеріалах кримінального провадження.
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Адвокати намагаються скасувати підозру
Адвокати заступника керівника Офісу Президента, намагаючись у будь-який спосіб скасувати підозру своєму підзахисному, розповсюджують недостовірну інформацію: нібито детективи НАБУ повідомили про підозру посадовцю в незаконний спосіб, залишивши документ за місцем роботи, а не проживання,
– зазначили у НАБУ.
У Національному антикорупційному бюро інформують, що, шукаючи Татарова 18 грудня 2020 року, використали усі можливості для законного повідомлення посадовцю про підозру.
Детективи відвідали місця офіційної реєстрації та проживання, однак так посадовця не застали. Вони залишили повідомлення про підозру у ЖЕКу та за місцем роботи.
Усі ці процесуальні дії задокументовані і є в матеріалах кримінального провадження. НАБУ та САП готові надати матеріали на розгляд Вищого антикорупційного суду.
Справа Татарова: що відомо
- Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов'язаної із розкраданням квартир Нацгвардії. Мовиться про понад 80 мільйонів гривень.
- 18 грудня заступнику глави Офісу Президента повідомили про підозру.
- Однак вже 22 грудня Офіс генпрокурора забрав справу Олега Татарова з НАБУ та передав до СБУ. Через це посадовцю не змогли обрати запобіжний захід.
- Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Татаров продовжує виконувати свої обов'язки в Офісі Президента. Окрім того, посадовець був на святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського.
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