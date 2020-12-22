Заступника очільника Офісу Президента Олегу Татарову проситимуть обрати в суді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щоправда, він матиме право внести заставу. З таким проханням звернуться детективи Національного антикорупційного бюро.

Докладніше

Як зауважив директор НАБУ Артем Ситник, напередодні Татаров прийшов у НАБУ та йому вручили підозру. Наразі ж вирішують питання про вручення йому клопотання про обрання запобіжного заходу. Про це він розповів у коментарі ресурсу "Настоящее время".

Зверніть увагу Татаров прийшов на допит у НАБУ

Детективи Бюро ініціюють арешт із альтернативою внесення застави. Але яке рішення ухвалить прокурор – я не знаю,

– зауважив Ситник

У чому підозрюють Татарова