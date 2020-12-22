НАБУ ініціює арешт заступника Єрмака Татарова, – Ситник
Заступника очільника Офісу Президента Олегу Татарову проситимуть обрати в суді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щоправда, він матиме право внести заставу. З таким проханням звернуться детективи Національного антикорупційного бюро.
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Як зауважив директор НАБУ Артем Ситник, напередодні Татаров прийшов у НАБУ та йому вручили підозру. Наразі ж вирішують питання про вручення йому клопотання про обрання запобіжного заходу. Про це він розповів у коментарі ресурсу "Настоящее время".
Зверніть увагу Татаров прийшов на допит у НАБУ
Детективи Бюро ініціюють арешт із альтернативою внесення застави. Але яке рішення ухвалить прокурор – я не знаю,
– зауважив Ситник
У чому підозрюють Татарова
- 18 грудня НАБУ повідомило Татарову підозру у причетності до корупційної схеми щодо розкрадання квартир Нацгвардії.
- Фігурант справи Максим Микитась заявив, що саме Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.
- Однак Татаров запевняє, що підозра від НАБУ є пов'язаною з тим, що керівник бюро Артем Ситник "зводить особисті рахунки".
- 21 грудня підозрюваний прийшов у НАБУ за повісткою про виклик. Однак сам чиновник заявив, що його візит пов'язаний з власною ініціативою.
- Після того, за даними ЗМІ, Татаров написав заяву про припинення своїх повноважень в Офісі Президента.
- Журналіст Юрій Бутсов переконує, попри це, 21 грудня він усе ж приїхав у ОПУ, де продовжив роботу на своєму робочому місці.
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