НАБУ й ДБР ведуть розслідування проти Венедіктової через втручання в справу Татарова

В Україні ДБР і НАБУ паралельно розслідують втручання генпрокурорки Ірини Венедиктової в справу щодо корупції Олега Татарова. Розслідування проводить НАБУ та ДБР через те, що Венедіктова змінила групу прокурорів у справі.

Розслідування НАБУ триває, однак поки Венедіктову на допит не викликали. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

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Чи розслідують справу втрачання Венедіктової

Грищук заявив, що його вже двічі допитували у справі Венедіктової в ДБР. При тому він відмежувався від емоційної характеристики справи: мовляв, правоохоронний орган розслідує без упереджень.

Вона просто знає, що є така справа. Тут не стоїть питання вдоволення або невдоволення. Є факт, ми розслідуємо. Це робота правоохоронного органу. Всі в рівних умовах, що генеральний прокурор, що пересічний прокурор,

– зазначив Грищук.

Голова САП додав, що спілкувався із заступником генпрокурора Олексієм Симоненком, який безпосередньо забрав справу Татарова від НАБУ. Діалог був неприємним, зізнався Грищук.

У нас відбулася неприємна розмова. Я говорив йому, що це неправильний підхід до розслідування,

– розповів Грищук.

За його словами, під час розмови він і дізнався, що у справі Татарова є якесь рішення суду.

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