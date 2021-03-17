НАБУ й ДБР ведуть розслідування проти Венедіктової через втручання в справу Татарова
В Україні ДБР і НАБУ паралельно розслідують втручання генпрокурорки Ірини Венедиктової в справу щодо корупції Олега Татарова. Розслідування проводить НАБУ та ДБР через те, що Венедіктова змінила групу прокурорів у справі.
Джерело:"РБК-Україна"
Розслідування НАБУ триває, однак поки Венедіктову на допит не викликали. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.
Радимо прочитати Розслідування проти корупціонерів: як судді не дозволили врятувати Татарова
Чи розслідують справу втрачання Венедіктової
Грищук заявив, що його вже двічі допитували у справі Венедіктової в ДБР. При тому він відмежувався від емоційної характеристики справи: мовляв, правоохоронний орган розслідує без упереджень.
Вона просто знає, що є така справа. Тут не стоїть питання вдоволення або невдоволення. Є факт, ми розслідуємо. Це робота правоохоронного органу. Всі в рівних умовах, що генеральний прокурор, що пересічний прокурор,
– зазначив Грищук.
Голова САП додав, що спілкувався із заступником генпрокурора Олексієм Симоненком, який безпосередньо забрав справу Татарова від НАБУ. Діалог був неприємним, зізнався Грищук.
У нас відбулася неприємна розмова. Я говорив йому, що це неправильний підхід до розслідування,
– розповів Грищук.
За його словами, під час розмови він і дізнався, що у справі Татарова є якесь рішення суду.
Венедіктова і справа Татарова: головне
- Заступника глави Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов'язаної із розкраданням квартир Нацгвардії. Скандальний екснардеп Максим Микитась заявив, що саме через Татарова передавали хабар у понад 80 мільйонів гривень.
- 18 грудня Татарову НАБУ повідомило про підозру. Однак за декілька днів Офіс генпрокурора забрав справу Олега Татарова з НАБУ та передав до СБУ. Через це посадовцю не змогли обрати запобіжний захід.
- При цьому в Офісі генпрокурора заявили, що підозра Татарові було оголошено з порушеннями. Сам Татаров і його адвокати зверталися з відповідними скаргами до суду і намагалися довести, що підозру справді вручили з порушенням.
- Печерський районний суд Києва зобов'язав забрати справу заступника голови ОП Олега Татарова у Національного антикорупційного бюро.
- У підсумку НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе втручання генпрокурорки Ірини Венедиктової у справу Татарова.
Поділитися новиною