Наближає Україну до європейської спільноти, – Зеленський про реформу СБУ

Володимир Зеленський назвав попередньо схвалену реформу Служби безпеки України важливим кроком країни до європейської спільноти.

Джерело: Офіс Президента

Реформа СБУ допоможе забезпечити шлях лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні.

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Ухвалення цього законопроєкту наближає Україну до європейської спільноти. Це важливий крок у реформуванні Служби безпеки, коли держава рухається вперед,

– наголосив Зеленський.

Реформа СБУ: що відомо

28 січня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про реформу СБУ.

"За" проголосували 285 народних обранців.

Якщо реформу проведуть, Служба безпеки України здійснюватиме: