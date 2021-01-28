Наближає Україну до європейської спільноти, – Зеленський про реформу СБУ

Володимир Зеленський назвав попередньо схвалену реформу Служби безпеки України важливим кроком країни до європейської спільноти.
Джерело: Офіс Президента
Реформа СБУ допоможе забезпечити шлях лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні.
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Ухвалення цього законопроєкту наближає Україну до європейської спільноти. Це важливий крок у реформуванні Служби безпеки, коли держава рухається вперед,
– наголосив Зеленський.
28 січня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про реформу СБУ.
"За" проголосували 285 народних обранців.
Якщо реформу проведуть, Служба безпеки України здійснюватиме: