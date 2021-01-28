Наближає Україну до європейської спільноти, – Зеленський про реформу СБУ
Володимир Зеленський назвав попередньо схвалену реформу Служби безпеки України важливим кроком країни до європейської спільноти.
Джерело: Офіс Президента
Реформа СБУ допоможе забезпечити шлях лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні.
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Ухвалення цього законопроєкту наближає Україну до європейської спільноти. Це важливий крок у реформуванні Служби безпеки, коли держава рухається вперед,
– наголосив Зеленський.
Реформа СБУ: що відомо
28 січня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про реформу СБУ.
"За" проголосували 285 народних обранців.
Якщо реформу проведуть, Служба безпеки України здійснюватиме:
- контррозвідувальну діяльність;
- управління ризиками державної безпеки;
- оперативно-розшукову діяльність;
- діяльність із забезпечення охорони державної таємниці;
- досудове розслідування кримінальних правопорушень, підготовка чи вчинення яких становить загрозу державній безпеці.
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