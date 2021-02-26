Участь жителів окупованих територій у виборах Держдуми незаконна, – у МЗС відповіли Росії

Участь жителів окупованих Донбасу та Криму у виборах Держдуми Росії поставить під сумнів їхню легітимність. У МЗС України наголосили, що результати такого голосування не визнає ні наша країна, ні світ.

Такі наміри Росії є черговою спробою порушити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Участь жителів окремих районів Донбасу в російських виборах і плебісцитах, як і видача їм російських паспортів, є незаконними,

– сказав дипломат.

Росія свідомо загостює ситуацію на Донбасі

Олег Ніколенко зазначив, що країна-агресор свідомо руйнує мінські домовленості та йде на загострення російсько-української війни.

Речник МЗС закликав громадян України, які проживають на окупованих територіях Донбасу та Криму, не брати участь у цих виборах.

Незаконні російські вибори на Донбасі

У 2020 році Росія запроваджувала подібну схему під час голосування за зміни до конституції.

Тоді у МЗС України також засудили такі дії країни-агресора.

У ЦВК Росії раніше заявили про намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів ОРДЛО з російськими паспортами.

До слова Крах путінського режиму – неминучий, – експолковник ФСБ Росії