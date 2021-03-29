МЗС України відреагувало на заяви пропагандистів Кремля про приналежність Тараса Шевченка до Росії. Наші дипломати назвали це маніпулятивним і зухвалим посяганням країни-агресора на історико-культурну та філософську спадщину поета.

Російський центр науки і культури в Києві, що є філією держагенства "Росспівробітництво", організував захід "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів у день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

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Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ на це відреагували на ці дії та зазначили, що заперечують будь-які російські наративи про Тараса Шевченка.

У зв’язку із маніпулятивними та зухвалими зазіханнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Т. Г. Шевченка, наголошуємо, що національна самоідентифікація Кобзаря – непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії – не може викликати жодних сумнівів,

– зауважили у МЗС.

Дипломати додали, що заснований у 1998 році Російський центр – єдина в Україні держустанова Росії із функціями культурного представництва.

Реакція РНБО

Зі свого боку у Раді національної безпеки та оборони повідомили, що можуть розглянути питання припинення роботи Російського центру науки та культури у Києві.

Однак для цього потрібно, щоб до РНБО надійшло відповідне подання від "президента України або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи".

Зверніть увагу! У 2016 році Європейський парламент визнав Російський центр культури й науки спільно із російською агенцією "Росспівробітництво" пропагандистською структурою.