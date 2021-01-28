МЗС заборонить в'їзд в Україну російському пропагандистові Кеосаяну: що відомо

Міністерство закордонних справ ініціює заборону на в'їзд в Україну російському телеведучому Тиграну Кеосаяну. Він є чоловіком пропагандистки Маргарити Симоньян.
Джерело: Речник МЗС України Олег Ніколенко
Приводом стало прибуття російського подружжя на територію окупованого Донбасу 27 січня 2021 року. Разом з ним приїхав журналіст та депутат Роман Бабаян.
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За словами Ніколенка, заборона в'їзду є необхідною через діяльність проти національної безпеки України.
Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи "русского мира" на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні,
– наголосив речник МЗС України.
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