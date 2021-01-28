Міністерство закордонних справ ініціює заборону на в'їзд в Україну російському телеведучому Тиграну Кеосаяну. Він є чоловіком пропагандистки Маргарити Симоньян.

Джерело: Речник МЗС України Олег Ніколенко

Приводом стало прибуття російського подружжя на територію окупованого Донбасу 27 січня 2021 року. Разом з ним приїхав журналіст та депутат Роман Бабаян.

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За словами Ніколенка, заборона в'їзду є необхідною через діяльність проти національної безпеки України.

Російські пропагандисти прибули у Донецьк. Напевно, скрепи "русского мира" на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні,

– наголосив речник МЗС України.

Зверніть увагу! Маргарита Симоньян – російська журналістка, головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня". Вона підтримує політику Володимира Путіна та агресію щодо України. Через це з 2014 року журналістка перебуває у переліку російських пропагандистів, яким заборонено в'їзд на територію України.

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