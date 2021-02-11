У МЗС висловили Грузії протест через затримання українців та відповіли на закиди Саакашвілі

Україна не втручається у внутрішні справи інших держав, а думка окремих громадян не повинна впливати на розвиток партнерства. Так у МЗС відповіли на звинувачення Міхеїла Саакашвілі щодо посла в Грузії.

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар 10 лютого зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давідом Бочорішвілі.

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Нота протесту через затримання українців

Боднар закликав грузинську сторону забезпечити швидкий і неупереджений розгляд справи затримання в Грузії яхти з українцями Володимиром Дяченком і Юрієм Хомичем. Грузинському дипломату вручили ноту МЗС щодо цього та вкотре попросили звільнити громадян.

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Дяченка, Хомича, а також грузина українського походження Михаїла Батурина затримали в кінці листопада 2020 року. Їх відправили в СІЗО через нібито незаконний перетин кордону Грузії. Захист наголошує, що це не так, адже чоловіків затримали у відкритому морі.

Стосовно заяв Михеїла Саакашвілі Боднар наголосив, що Україна не втручатиметься у внутрішні справи Грузії.

Україна та Грузія, які потерпають від російської збройної агресії, повинні попри все триматися разом, аби ефективніше протистояти загрозам Кремля та разом впевнено рухатися до членства в НАТО,

– додав дипломат.

За словами Боднара, усвідомлення цього зробить безуспішними будь-які спроби зашкодити відносинам країн.

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