У МЗС висловили Грузії протест через затримання українців та відповіли на закиди Саакашвілі
Україна не втручається у внутрішні справи інших держав, а думка окремих громадян не повинна впливати на розвиток партнерства. Так у МЗС відповіли на звинувачення Міхеїла Саакашвілі щодо посла в Грузії.
Джерело:МЗС
Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар 10 лютого зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давідом Бочорішвілі.
До теми Не мають жодних доказів, – МЗС про звинувачення Саакашвілі на адресу посла в Грузії
Нота протесту через затримання українців
Боднар закликав грузинську сторону забезпечити швидкий і неупереджений розгляд справи затримання в Грузії яхти з українцями Володимиром Дяченком і Юрієм Хомичем. Грузинському дипломату вручили ноту МЗС щодо цього та вкотре попросили звільнити громадян.
В МЗС відповіли на закиди Саакашвілі
Стосовно заяв Михеїла Саакашвілі Боднар наголосив, що Україна не втручатиметься у внутрішні справи Грузії.
Україна та Грузія, які потерпають від російської збройної агресії, повинні попри все триматися разом, аби ефективніше протистояти загрозам Кремля та разом впевнено рухатися до членства в НАТО,
– додав дипломат.
За словами Боднара, усвідомлення цього зробить безуспішними будь-які спроби зашкодити відносинам країн.
Чому виник конфлікт із Саакашвілі: коротко
- У Грузії на виборах до парламенту у 2020 році більшість здобула партія проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі. Політична сила Саакашвілі посіла друге місце.
- Відтак депутати з партії Саакашвілі хочуть скласти свої мандати. Вони стверджують, що не будуть підігрувати фальсифікаторам виборів, вдаючи опозицію. Експрезидент Грузії підтримує їх.
- Український посол Ігор Долгов заявив, що заяви Саакашвілі не допомагають Україні вибудувати атмосферу довіри з Грузією.
- Натомість Саакашвілі звинуватив Долгова, що "він діє проти українських інтересів" і звинуватив його в корупції.
Поділитися новиною