МЗС вимагає розслідування нападу на працівника генконсульства України в Санкт-Петербурзі

Міністерство закордонних справ висловило протест через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Відомство вимагає провести розслідування та покарати винних.

Реакцію Міністерства закордонних справ на напад на прикордонника, який охороняв генеральне консульство України в Росії, оприлюднив речник відомства Олег Ніколенко.

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Україна вимагає розслідування

МЗС України висловило протест МЗС Росії через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі,

– зазначив Ніколенко.

Він також наголосив, що російські правоохоронці не запобігли й ефективно не зреагували на напад.

У зв'язку з цим відомство вимагає проведення всебічного розслідування і покарання винних, а також забезпечення охорони дипломатичних установ.

Що відомо про інцидент