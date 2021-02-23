МЗС вимагає розслідування нападу на працівника генконсульства України в Санкт-Петербурзі
Міністерство закордонних справ висловило протест через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Відомство вимагає провести розслідування та покарати винних.
Джерело:Твіттер Олега Ніколенка
Реакцію Міністерства закордонних справ на напад на прикордонника, який охороняв генеральне консульство України в Росії, оприлюднив речник відомства Олег Ніколенко.
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Україна вимагає розслідування
МЗС України висловило протест МЗС Росії через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі,
– зазначив Ніколенко.
Він також наголосив, що російські правоохоронці не запобігли й ефективно не зреагували на напад.
У зв'язку з цим відомство вимагає проведення всебічного розслідування і покарання винних, а також забезпечення охорони дипломатичних установ.
Що відомо про інцидент
- 19 лютого у Санкт-Петербурзі в Генеральному консульстві України на військовослужбовця Держприкордонслужби напав громадянин Росії.
- Зловмисник наніс прикордоннику 2 ножових поранення.
- Чоловіка затримали, йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тривання під вартою протягом 2 місяців.
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