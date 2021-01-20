Раніше бойовики хотіли передати українських полонених проросійському нардепу Віктору Медведчуку. У МЗС України заявили, що такі дії відверто порушують усталені механізми вирішення гуманітарних питань.

Що заявили у МЗС

Такий крок Росії є ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу із забезпечення звільнення полонених. Про це заявили на сайті Міністерства закордонних справ України.

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Свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень є особливо показовим та цинічним у день візиту до України голови ОБСЄ, міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде,

– наголосили у міністерстві.

У МЗС додали, що вимагають від Росії неухильного дотримуватися домовленостей, досягнутих в Нормандському форматі.

Мовиться про "забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб".

Що відомо про обмін полоненими