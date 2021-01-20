МЗС відреагувало на заяву бойовиків про передачу полонених Медведчуку: деталі
Раніше бойовики хотіли передати українських полонених проросійському нардепу Віктору Медведчуку. У МЗС України заявили, що такі дії відверто порушують усталені механізми вирішення гуманітарних питань.
Що заявили у МЗС
Такий крок Росії є ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу із забезпечення звільнення полонених. Про це заявили на сайті Міністерства закордонних справ України.
Важливо Окупанти передадуть Україні 9 людей: відомі дата і маршрут
Свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень є особливо показовим та цинічним у день візиту до України голови ОБСЄ, міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде,
– наголосили у міністерстві.
У МЗС додали, що вимагають від Росії неухильного дотримуватися домовленостей, досягнутих в Нормандському форматі.
Мовиться про "забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб".
Що відомо про обмін полоненими
- Окупанти довгий час блокували питання обміну полоненими. Останній обмін відбувся ще у квітні 2020 року.
- Згодом бойовики заявили, що передадуть літніх людей, жінок та хворих в односторонньому порядку. Втім не уповноваженим державним органам, а нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- В Україні такі дії назвали порушенням усіх домовленостей.
- 20 січня Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що бойовики передадуть Україні 9 людей. Їх можуть звільнити вже 20 або 21 січня.
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