Нічого про Україну без України, – МЗС про заяву Росії щодо переговорів з Францією й Німеччиною

Міністерство закордонних справ України відреагувало на плани російської влади організувати відеоконференцію за участі лідерів Німеччини, Франції та Росії. Зокрема, там мали б обговорювати ситуацію на Донбасі, але без участі Володимира Зеленського.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко розповів, що досягти зрушень у питанні мирного врегулювання на Донбасі можна лише під час зібрання усіх членів "нормандської четвірки". Як він зазначив, питання, які стосуються України, треба вирішувати лише за участі її представників.

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За словами Ніколенка, наразі через загострення ситуації на Донбасі керівництво України докладає усіх зусиль, щоб активізувати переговори у нормандському форматі.

Речник МЗС розповів, що це відбувається як на рівні лідерів держав, так і їхніх політичних радників.

Наша позиція – нічого про Україну без України. Перемовини про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту ведуться в нормандському форматі за участі лідерів 4 держав: України, Німеччини, Франції та Росії,

– наголосив Ніколенко.

Прессекретарка президента Юлія Мендель заявила , що Володимир Зеленський має намір обговорити ситуацію на Сході України з лідерами країн "нормандської четвірки". Також глава держави планує порушити питання про подальші кроки на шляху до миру.

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