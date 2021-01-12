Російський суд 12 січня 2021 року виніс несправедливі вироки 3 кримських татарам. Їх засудили до ув'язнення строком від 13 до 18 років. Українське МЗС назвало таке рішення суду ганебним та закликало негайно його скасувати.

МЗС відреагували на ув'язнення кримських татар

Досудове слідство та судовий процес відбувались із численними процедурними порушеннями та в умовах ігнорування доказів про непричетність обвинувачуваних до злочинів. Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ.

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Вироки є черговим доказом використання російської судової системи, яка не має нічого спільно з правосуддям, для продовження політики переслідувань кримських татар та придушень будь-яких ознак інакомислення в окупованому Криму,

– заявила заступниця очільника МЗС Еміне Джапарова.

У відомстві вимагають, аби Росія скасувала рішення суду і негайно звільнила Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.

"Росія повинна припинити системні політичні переслідування в тимчасово окупованому Криму і дотримуватись своїх зобов'язань як держава-окупант відповідно до міжнародного права", – наголосили у МВС.

Міністерство закликало міжнародну спільноту засудити Росію через політичні переслідування українців, а також посилити політико-дипломатичний тиск для звільнення незаконно затриманих.

Що відомо про вироки кримським татарам