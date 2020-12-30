У Міністерстві закордонних справ України заявили, що сума компенсацій сім'ям загиблих у авіакатастрофі МАУ під Тегераном має бути визначена шляхом переговорів сторін. Зауважимо, Іран заявив, що виплатить сім'ям по 150 тисяч доларів.

Реакція МЗС на суму компенсацій

Важливою передумовою для визначення суми компенсації має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності. Про це "Європейській правді" повідомили у МЗС.

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У відомстві додали, що при визначенні розміру компенсацій також буде враховуватися міжнародна практика у подібних катастрофах.

У МЗС нагадали, що українська сторона очікує від Ірану проєкт технічного звіту про обставини збиття літака.

Далі заяв, які іранська сторона робить в ЗМІ останніми днями, взаємодія не просувається. Домовленості, досягнуті під час другого раунду консультацій в Тегерані наприкінці жовтня 2020 року, Іран досі не виконав,

– наголосили у міністерстві.

Така ситуація, підкреслили у МЗС, є особливо неприйнятною, оскільки йдеться про долі невинних людей.

Зверніть увагу! 30 грудня 2020 року Іран заявив про завершення розслідування авіакатастрофи МАУ. У ньому зазначили, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку. Більше про розслідування трагедії – читайте тут



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