Політичний булінг, – у МЗС відреагували на істерику Росії довкола Кримської платформи
Заяви Росії про Кримську платформу у МЗС України назвали "політичним булінгом". Це ще один прояв тривалої маргіналізації російської зовнішньої політики.
Джерело:"РБК-Україна"
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Росія спотворює відчуття реальності.
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Закликаємо Росію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом маргіналізації російської зовнішньої політики,
– наголосив Ніколенко.
Окрім того, речник МЗС зауважив, що окупація Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії. За Росією закріплений єдиний статус – держава-окупант.
За словами Ніколенка, злодій не отримує законного права власності на вкрадену річ. Усьому світу давно відомі визнані кордони Росії. До них не належать Крим чи Севастополь.
Росія і Кримська платформа: що відомо
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба 11 березня розповів, що є 3 кити деокупації Криму. Першим з них є Стратегія деокупації та реінтеграції Криму, яку вже вдалося затвердити.
- Ця заява викликала бурхливу реакцію країни-окупанта. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Україна начебто проводить "насильницьку українізацію", "заохочує неонацизм" і порушує права "російськомовних громадян".
- За словами Захарової, участь країн світу у Кримській платформі Росія розцінюватиме як пряме посягання на її територіальну цілісність.
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