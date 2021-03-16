Заяви Росії про Кримську платформу у МЗС України назвали "політичним булінгом". Це ще один прояв тривалої маргіналізації російської зовнішньої політики.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Росія спотворює відчуття реальності.

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Закликаємо Росію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом маргіналізації російської зовнішньої політики,

– наголосив Ніколенко.

Окрім того, речник МЗС зауважив, що окупація Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії. За Росією закріплений єдиний статус – держава-окупант.

За словами Ніколенка, злодій не отримує законного права власності на вкрадену річ. Усьому світу давно відомі визнані кордони Росії. До них не належать Крим чи Севастополь.

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