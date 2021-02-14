У МЗС відповіли на заяви Кремля щодо "посередництва" у війні на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ обурилися останніми заявами Росії щодо конфлікту на Донбасі. Водночас у зовнішньополітичному відомстві нагадали про агресію Кремля щодо України та розповіли про нинішню ситуацію.

Росія розпочала неоголошену війну проти України майже 7 років тому. І зараз, наголошують у МЗС, Кремль перейшов до наступного етапу своєї збройної агресії на українському Донбасі.

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Про присутність Кремля у конфлікті на Донбасі

Російські спецпризначенці й військові – причому без жодних знаків розрізнення – організовано, методично та цілеспрямовано здійснювали захоплення місцевих органів влади, поліцейських відділків, українських військових об'єктів на Донбасі, проводили інші силові операції проти української армії та правоохоронців.

З території Росії вели невпинні артилерійські та ракетні обстріли позицій українських прикордонників та Збройних Сил.

Російські військові підрозділи разом із важкою технікою й іншими засобами здійснювали військове вторгнення та брали безпосередню участь у бойових діях на території України.

Російська військова присутність на окупованій частині Донбасу триває донині. Незаконний перетин неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону транспортними ешелонами та військовою технікою стали постійною практикою. Інформація про регулярні порушення державного кордону України є у численних звітах ОБСЄ,

– зауважили дипломати.

Про "посередницьку" роль Росії у конфлікті

Росія від першого дня збройного конфлікту не була та в принципі не може бути посередником у конфлікті, який вона розпочала та в якому продовжує брати участь.

Росія з першого дня свідомо не виконує досягнуті за посередництва ОБСЄ, а також Німеччини та Франції мінські та нормандські домовленості.

Після того, як Росія підписала "Мінськ" і рішення про припинення вогню уздовж лінії розмежування відбулося захоплення Дебальцевого й інших українських територій.

Всі подальші дії Росії до сьогоднішнього дня спрямовано на руйнування будь-яких зусиль з припинення конфлікту та мирної реінтеграції окупованих українських територій.

Про блокування Росією зусиль України щодо миру на Донбасі

Робота ТКГ блокує під різними приводами, і навіть погоджені на експертному рівні рішення російська сторона відмовляється фіналізувати.

Після досягнення перемир'я в липні 2020 року на лінії розмежування посилюються провокації з боку збройних формувань Російської Федерації. Вони застосовують, зокрема, заборонену мінськими домовленостями зброю.

Російські збройні формування від початку 2021 року дедалі частіше використовують снайперські обстріли українськи позицій. І це призводить до нових людських втрат.

Міжнародні організації, передусім Червоний Хрест, досі не мають повного та безумовного допуску до постраждалого населення й утримуваних осіб на окупованих територіях. А патрулі СММ ОБСЄ і далі продовжують стикатися з численними перешкодами.

Про вимоги до Росії

Кремль має припинити уводити в оману весь цивілізований світ безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту.

Росія має визнати свою відповідальність за розв'язування збройної агресії проти України й докласти усіх зусиль для врегулювання конфлікту.

Водночас Україна закликала Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з України зброю, армію, найманців та збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує. А також повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.

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На що могла бути така реакція МЗС України

У Кремлі неодноразово заявляли, що не є стороною конфлікту на Донбасі, заперечуючи наявність російських військ на території України.

Нещодавно постійний представник Росії в ООН Василь Небензя наголосив, що влада України вже не намагається приховувати вперте небажання виконувати свої зобов'язання в межах мінських угод. Також він звинуватив Німеччину та Францію в співучасті в "злочинах" на Донбасі.

28 січня окупанти представили так звану доктрину "Російський Донбас", у якій передбачили захоплення усієї території Донецької та Луганської областей. Крім того, бойовики заявили про намір провести референдум, аби об'єднати Донецьк і Луганськ.

Доливає олії у вогонь і те, що на форумі виступала головна пропагандистка Путіна – Маргарита Симоньян. Так звана журналістка заявила: "Росія, матушка, забери Донбас додому". А вже після форуму її чоловік Тигран Кеосаян пригрозив, що незабаром окупаційні війська будуть у Києві.