У МЗС відповіли на заяви Кремля щодо "посередництва" у війні на Донбасі
У Міністерстві закордонних справ обурилися останніми заявами Росії щодо конфлікту на Донбасі. Водночас у зовнішньополітичному відомстві нагадали про агресію Кремля щодо України та розповіли про нинішню ситуацію.
Джерело:Пресслужба МЗС України
Росія розпочала неоголошену війну проти України майже 7 років тому. І зараз, наголошують у МЗС, Кремль перейшов до наступного етапу своєї збройної агресії на українському Донбасі.
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Що кажуть у МЗС про злочинні дії Росії на Донбасі
Про присутність Кремля у конфлікті на Донбасі
- Російські спецпризначенці й військові – причому без жодних знаків розрізнення – організовано, методично та цілеспрямовано здійснювали захоплення місцевих органів влади, поліцейських відділків, українських військових об'єктів на Донбасі, проводили інші силові операції проти української армії та правоохоронців.
- З території Росії вели невпинні артилерійські та ракетні обстріли позицій українських прикордонників та Збройних Сил.
- Російські військові підрозділи разом із важкою технікою й іншими засобами здійснювали військове вторгнення та брали безпосередню участь у бойових діях на території України.
Російська військова присутність на окупованій частині Донбасу триває донині. Незаконний перетин неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону транспортними ешелонами та військовою технікою стали постійною практикою. Інформація про регулярні порушення державного кордону України є у численних звітах ОБСЄ,
– зауважили дипломати.
Про "посередницьку" роль Росії у конфлікті
- Росія від першого дня збройного конфлікту не була та в принципі не може бути посередником у конфлікті, який вона розпочала та в якому продовжує брати участь.
- Росія з першого дня свідомо не виконує досягнуті за посередництва ОБСЄ, а також Німеччини та Франції мінські та нормандські домовленості.
- Після того, як Росія підписала "Мінськ" і рішення про припинення вогню уздовж лінії розмежування відбулося захоплення Дебальцевого й інших українських територій.
- Всі подальші дії Росії до сьогоднішнього дня спрямовано на руйнування будь-яких зусиль з припинення конфлікту та мирної реінтеграції окупованих українських територій.
Про блокування Росією зусиль України щодо миру на Донбасі
- Робота ТКГ блокує під різними приводами, і навіть погоджені на експертному рівні рішення російська сторона відмовляється фіналізувати.
- Після досягнення перемир'я в липні 2020 року на лінії розмежування посилюються провокації з боку збройних формувань Російської Федерації. Вони застосовують, зокрема, заборонену мінськими домовленостями зброю.
- Російські збройні формування від початку 2021 року дедалі частіше використовують снайперські обстріли українськи позицій. І це призводить до нових людських втрат.
- Міжнародні організації, передусім Червоний Хрест, досі не мають повного та безумовного допуску до постраждалого населення й утримуваних осіб на окупованих територіях. А патрулі СММ ОБСЄ і далі продовжують стикатися з численними перешкодами.
Про вимоги до Росії
- Кремль має припинити уводити в оману весь цивілізований світ безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту.
- Росія має визнати свою відповідальність за розв'язування збройної агресії проти України й докласти усіх зусиль для врегулювання конфлікту.
- Водночас Україна закликала Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з України зброю, армію, найманців та збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує. А також повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.
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На що могла бути така реакція МЗС України
- У Кремлі неодноразово заявляли, що не є стороною конфлікту на Донбасі, заперечуючи наявність російських військ на території України.
- Нещодавно постійний представник Росії в ООН Василь Небензя наголосив, що влада України вже не намагається приховувати вперте небажання виконувати свої зобов'язання в межах мінських угод. Також він звинуватив Німеччину та Францію в співучасті в "злочинах" на Донбасі.
- 28 січня окупанти представили так звану доктрину "Російський Донбас", у якій передбачили захоплення усієї території Донецької та Луганської областей. Крім того, бойовики заявили про намір провести референдум, аби об'єднати Донецьк і Луганськ.
- Доливає олії у вогонь і те, що на форумі виступала головна пропагандистка Путіна – Маргарита Симоньян. Так звана журналістка заявила: "Росія, матушка, забери Донбас додому". А вже після форуму її чоловік Тигран Кеосаян пригрозив, що незабаром окупаційні війська будуть у Києві.
- У лютому ситуація на Донбасі серйозно загострилися – спершу було багато поранених, а трохи згодом почалися перші втрати. Загалом упродовж місяця загинули щонайменше 5 українських воїнів. Для порівняння: в січні пішли з життя троє.
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