МЗС України висловило протест через вирок Росії для політв'язня Приходька

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти політично вмотивованого рішення російського суду щодо кримчанина Олега Приходька. Український політв'язень отримав безпідставний вирок – 5 років ув'язнення.

У відомстві зазначили, що за "підготовку теракту та виготовлення вибухових речовин" Приходька визнали винним за абсолютно сфабрикованими доказами. Затримували кримчанина теж незаконно та безпідставно.

До теми У Росії українського політв'язня Приходька засудили до 5 років за ґратами

Приходька затримали 10 жовтня 2019 року в окупованому Криму. Порушуючи норми міжнародного права, українця перевезли у Ростов-на-Дону.

Рік Приходьку доведеться побути у найважчих умовах

Вирок суду вразив – 5 років позбавлення волі, наголосили в МЗС, при цьому перший рік Приходько пробуде у в'язниці з найважчими умовами. Решту терміну – у колонії суворого режиму.

У дипвідомстві заявляють: російські окупанти продовжують репресивну політику щодо громадян України.

Справа проти Олега Приходька має всі ознаки політично вмотивованої. Адвокат Олега неодноразово звертав увагу так званого "суду" на численні процедурні порушення під час досудового слідства, а також на повне несприйняття "суддями" наданих захистом обґрунтованих свідчень про непричетність українця до інкримінованих діянь,

– сказала перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

Україна вимагає від Росії негайно звільнити Приходька

Україна вимагає від Росії скасувати неправомірне рішення суду і негайно звільнити Олега Приходька, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.

Приходько каже, що засудили його за проукраїнську позицію

МЗС України закликає також міжнародну спільноту засудити практику переслідування Росією інакомислення та вимагати від Москви дотримання норм міжнародного права.

Зазначимо, що сам Приходько переконує, що судили його в Росії саме за проукраїнську позицію. Вдома, в Криму, у нього виявили речі з українською символікою. Окупанти звинуватили чоловіка у підготовці підриву адміністрації у Саках. Ускладнює перебування українця у в'язниці і недуга: у чоловіка хворі нирки. Політв'язень уже погрожував перерізати собі вени, якщо йому не передадуть ліки.