МЗС України відреагувало на заворушення у Вашингтоні: що сказав Кулеба
Дмитро Кулеба стурбований подіями, які відбулися 6 січня у Вашингтоні. Однак посадовець впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом.
У США потрібно якнайшвидше відновити верховенство права. Про це глава Міністерства закордонних справ України Кулеба написав на своїй сторінці у твітері.
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Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу,
– наголосив Кулеба.
Заворушення у Вашингтоні: що відомо
- На президентських виборах у США у 2020 році перемогу здобув Джо Байден.
- Однак його головний опонент чинний президент Дональд Трамп не змирився з поразкою і весь час звинувачував команду Байдена у фальсифікаціях.
- 6 січня 2021 року Конгрес США мав офіційно оголосити про перемогу Байдена.
- Трамп закликав своїх прихильників вийти на протест.
- Згодом вони взяли штурмом будівлю Капітолію у Вашингтоні, де засідав Конгрес.
- Щонайменше 5 людей отримали поранення.
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