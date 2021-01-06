Дмитро Кулеба стурбований подіями, які відбулися 6 січня у Вашингтоні. Однак посадовець впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом.

У США потрібно якнайшвидше відновити верховенство права. Про це глава Міністерства закордонних справ України Кулеба написав на своїй сторінці у твітері.

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Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу,

– наголосив Кулеба.

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