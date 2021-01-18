Придушення свободи слова: у МЗС України відреагували на затримання Навального
У Міністерстві закордонних справ України засудили затримання опозиціонера Олексія Навального, яке відбулося 17 січня у Москві. На думку українського відомства, це – продовження Кремлем наступу на права людини.
Затримання Навального назвали ганебним прикладом придушення свободи слова у Росії. Про це заявили в МЗС України.
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Реакція українського МЗС
У МЗС України наголосили, що затримання опозиціонера ще раз доводить, що Кремль продовжує ганебну практику наступу на права людини.
Затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов'язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Росія,
– мовиться у повідомленні.
Українське відомство вимагає від російської влади звільнити всіх політичних в'язнів, зокрема громадян України, які незаконно утримуються Кремлем. Також у МЗС закликали міжнародну спільноту вжити рішучих дій для засудження репресивних практик влади Росії.
Затримання Навального: головне
- 17 січня Олексій Навальний повернувся в Росію з Німеччини, де він перебував на лікуванні після отруєння "Новачком".
- Літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково". Однак в останній момент його перенаправили в аеропорт "Шереметьєво". Адміністрація "Внуково" заявила, що таке рішення ухвалили нібито через технічні причини.
- Навальний був радий повернутися на батьківщину і заявив, що це його "найкращий день". Однак вже за лічені хвилини політика затримали силовики, коли той проходив паспортний контроль.
- Спершу опозиціонера затримали нібито для з'ясування обставин перетину державного кордону. Навального взяли під варту, де він перебуватиме до обрання запобіжного заходу.
- Російська влада заявила, що Навального затримали як фігуранту у справі "Ів Роше" 7-річної давності.
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