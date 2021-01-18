У Міністерстві закордонних справ України засудили затримання опозиціонера Олексія Навального, яке відбулося 17 січня у Москві. На думку українського відомства, це – продовження Кремлем наступу на права людини.

Затримання Навального назвали ганебним прикладом придушення свободи слова у Росії. Про це заявили в МЗС України.

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Реакція українського МЗС

У МЗС України наголосили, що затримання опозиціонера ще раз доводить, що Кремль продовжує ганебну практику наступу на права людини.

Затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов'язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Росія,

– мовиться у повідомленні.

Українське відомство вимагає від російської влади звільнити всіх політичних в'язнів, зокрема громадян України, які незаконно утримуються Кремлем. Також у МЗС закликали міжнародну спільноту вжити рішучих дій для засудження репресивних практик влади Росії.

Зверніть увагу! Олексій Навальний 19 січня мав брати участь в комітеті ПАРЄ, але через затримання не зможе це зробити. Тож, українська делегація планує оскаржити повноваження Росії.

Затримання Навального: головне

17 січня Олексій Навальний повернувся в Росію з Німеччини, де він перебував на лікуванні після отруєння "Новачком".

з Німеччини, де він перебував на лікуванні після отруєння "Новачком". Літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково". Однак в останній момент його перенаправили в аеропорт "Шереметьєво". Адміністрація "Внуково" заявила, що таке рішення ухвалили нібито через технічні причини.

його перенаправили в аеропорт "Шереметьєво". Адміністрація "Внуково" заявила, що таке рішення ухвалили нібито через технічні причини. Навальний був радий повернутися на батьківщину і заявив, що це його "найкращий день". Однак вже за лічені хвилини політика затримали силовики , коли той проходив паспортний контроль.

, коли той проходив паспортний контроль. Спершу опозиціонера затримали нібито для з'ясування обставин перетину державного кордону. Навального взяли під варту, де він перебуватиме до обрання запобіжного заходу.

Російська влада заявила, що Навального затримали як фігуранту у справі "Ів Роше" 7-річної давності.

Про те, як на затримання Навального відреагували у Польщі, Чехії та США – читайте за посиланнями.